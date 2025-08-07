El mar de Vigo no solo refresca, también invita a la aventura. Cada verano, sus playas y fondos marinos se llenan de actividad para quienes buscan algo más que tumbarse al sol. Surf, paddle surf y buceo convierten la costa en un espacio de deporte y naturaleza. En Surf Vigo, las tablas sirven para mucho más que remar: paddle pilates, travesías en kayak, campamentos y hasta paddle surf con perros. «La gente llega con una idea y se va con otra», dice su gerente, Ángel García. Incluso cruzan la ría hasta el museo del mar, en travesía educativa. En los campamentos de verano, monitorias como Lucía González, explican que hacen actividades tanto dentro como fuera del agua «y los viernes vamos todos juntos hasta el museo del mar en travesía a ver el acuario».