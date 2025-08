Con temas tan reconocidos como Swalla, Wiggle, Whatcha Say o Talk Dirty, el cantante, compositor y bailarín estadounidense Jason Derulo dejó una huella imborrable en el auditorio al aire libre de Castrelos tras un concierto lleno de energía y celebración. El artista, con más de 32 millones de oyentes en la aplicación Spotify, convirtió el parque municipal en una discoteca similar a la que montó Gente de Zona el 17 de julio para animar el cartel del «Vigo en festas» de este verano. Se llenó la platea, con entradas agotadas desde hace varios días, y también la grada, que se quedó pequeña para los miles de personas que eligieron despedir la semana con música en directo.

Sobre el escenario de Castrelos, destacaron las coreografías llamativas y cargadas de movimientos, ideales para acompañar las canciones pegajosas que tantas veces han sonado en todas las radios durante los últimos años. Savage Love, Take You Dancing, Breathing, In my head o Trumpets, entre las más esperadas por el público, que bien se mereció un buen espectáculo por su paciencia: empezó a las 23.00 horas —habitualmente, los conciertos al aire libre del parque municipal empiezan a las 22.00 horas—, como estaba previsto, después de que se modificase la fecha inicial del 8 de agosto por problemas logísticos imprevistos relacionados con la disponibilidad y distribución del material técnico necesario, un cambio que favoreció a los fieles del Cristo de la Victoria que quisieron acompañar a su talla en la procesión.