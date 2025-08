El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha valorado el documento destacando que «no es un informe de partido, lo elaboran con su criterio y visión» en base a todos los hechos conocidos desde el estallido del Sedegate el 24 de marzo de este año. Y a pesar de que él texto propone actuar en tres frentes diferentes, el regidor lo tiene claro. «Queremos priorizar la vía del diálogo», insistía aunque «no descarta emprender cualesquiera otras acciones que de acuerdo con el dictamen considere oportunas» para hacer valer sus derechos.

Caballero quiso también dejar clara que su postura no es beligerante con la otra aspirante a ocupar el lugar dejado por La Rosaleda. «Apoyamos con todas nuestras fuerzas la candidatura de Valencia, no estamos entrando en competición con ella», explicó este lunes desde Praza do Rei mientras pedía ampliar a doce las sedes españolas para darle cabida. En cualquier caso, su hoja de ruta pasa por «priorizar aquellas actuaciones que significan la inclusión inmediata de Vigo», añadió.