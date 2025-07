La ciudad no solo recibe cruceros y contenedores. El Real Club Náutico de Vigo acoge, como cada verano, a otro tipo de viajeros: veleristas y marinos extranjeros que llegan a la ría con historias saladas y mucha curiosidad. Algunos llegan por primera vez y otros vuelven como quien regresa a casa. Vigo no es solo un puerto, sino un destino constante. Los testimonios de estos viajeros no son casos aislados, sino que representan una tendencia creciente. Sus historias demuestran que Vigo atrae tanto al viajero temporal como el que decide echar raíces. Algunos vienen a descubrir la costa gallega durante unos días, otros regresan cada año, y no faltan quienes lo dejan todo para convertir su barco en hogar. Vigo ya no es solo una escala, es un lugar al que se vuelve o en el que uno se queda.