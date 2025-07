Vigo ya reclama el lugar que debería ocupar dentro del Mundial 2030. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se ha pronunciado este lunes por primera vez tras la renuncia de Málaga a acoger el evento. «El estadio de Balaídos y Vigo somos sede del Mundial», aseguraba el regidor recordando que en el listado elaborado por la Real Federación Española de Fútbol hace un año. En él, la candidatura olívica era la siguiente tras las once elegidas tras el cambio de puntuación efectuado por María Tato tras hablar con Rafael Louzán. Así, el adiós de La Rosaleda (octava con 11,5804) debería suplirse con Balaídos (10,2004) y no con el Nou Mestalla, que al no haber presentado toda la documentación se quedó en un 1,4114 hace un año.