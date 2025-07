No hay marinero, pescador o marino que no continúe este himno en cuanto suena. Este sábado resonó en las inmediaciones del Puerto de Vigo en representación de la llegada de la talla de la Virgen del Carmen, patrona de los hombres y mujeres del mar, a la embarcación que la llevaría por la ría en homenaje y agradecimiento por todos aquellos que viven dedicados a un trabajo o faena que no siempre depara las alegrías que hoy se profesaron.