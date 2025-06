Este sonido trae de cabeza a los vecinos de una finca ubicada en pleno centro de Vigo. Según los vecinos "parece una alarma, un semáforo o una máquina". La razón es mucho más sencilla y la encontramos en la naturaleza. Se trata de un búho muy pequeño, es un ave rapaz nocturno, el más pequeño de Europa. Se conoce como autillo y desde el atardecer ameniza las veladas de los vecinos que no pueden pegar ojo. El autillo se instala en zonas donde el aire está limpio, libre de pesticidas. Paradójicamente, ha elegido estos árboles en el centro de Vigo, aunque bullicioso, una isla natural perfecta. Por eso mucha gente no quiere que se vaya. Si es por el sonido no hay que preocuparse. Tiene fecha de caducidad. Acabará cuando nazcan los polluelos y los vecinos ya podrán volver a dormir con las ventanas abiertas.