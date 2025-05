La productora Letsgo desveló el elenco definitivo que pondrá en escena este macromontaje en la ciudad olívica. Manu Pilas se mantienen en el papel de Erik, el misterioso y atormentado «fantasma», mientras que la protagonista femenina, la que pondrá voz a la joven y talentosa soprano Christine Daaé, será finalmente Laura Enrech. El tercer lado de este triángulo amoroso lo completa Guido Balzaretti, en la piel del vizconde Raoul Chagny.

Estos dos últimos estuvieron en el Mar de Vigo haciendo una demostración vocal de lo que se podrá vivir en el auditorio en tres semanas. Acompañados por el pianista Miquel Tejada, interpretaron unas de las canciones más famosas del musical, "All I Ask of You".