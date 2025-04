La icónica modelo y presentadora Antonia Dell’Atte es la protagonista de nuevo episodio del programa de la TVG, «A miña gran cidade». Esta mañana ha recorrido las calles de Vigo junto al artista Xisco Feijoó, que ha hecho de anfitrión en esta entrega en la que Antonia se reencuentra con lugares que marcaron su vínculo personal con Galicia.

A lo largo del recorrido, Dell’Atte no dudo en pararse a hablar con un grupo de curiosos, y sacarse fotos con ellos. Xisco Feijoó, su acompañante en esta travesía, no solo la guía por los rincones más representativos de Vigo, sino que también la invito a visitar una batea de la ría, en la que pudieron degustar unos mejillones, a lo que la italiana exclamo: «¡qué buenos son!», y advirtió a su acompañante «esto es un afrodisiaco, Xisco no sé que te pasara esta noche».

A miña gran cidade continúa consolidándose como uno de los formatos estrella de la TVG, acercando al espectador a las ciudades gallegas a través de los ojos de personajes muy queridos del panorama nacional e internacional. El objetivo del programa sigue siendo el mismo: convencer al acompañante de que la ciudad visitada merece ser su próximo destino vacacional. Y con una Antonia divertida, emocionada y fascinada por cada rincón de Vigo, parece que la misión está más que cumplida.