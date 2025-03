As galardoadas dos III Premios Emilia Pardo Bazán no País das Rías, que organizan FARO DE VIGO e a Deputación de Pontevedra: a escritora Ledicia Costas, premiada na categoría de Cultura; a directora do Talaso Atlántico Rosana Canda, premiada na categoría de Turismo; e Sara Vidal, capitana do Celta Baloncesto Feminino, club premiado na categoría de Feminismo, participaron onte na charla-coloquio que cada ano acompaña á convocatoria destes galardóns.