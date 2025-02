Estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Galicia (ESAD) protagonizaron ayer una protesta en el centro, situado en Navia, para reclamar «soluciones» a la administración ante la «situación de incomodidad» que se vive en las aulas por las «coacciones», «intimidación» y «prácticas cuestionables» por parte de algunos docentes.

Así, se han concentrado antes de dar lectura a un manifiesto con el que exigen respuestas a la administración y «tolerancia cero de la Inspección educativa ante prácticas que violentan la intimidad». Aunque no han querido especificar qué comportamientos les han llevado a mostrar su disconformidad, sí han señalado que no se sienten «seguros» frente a la actitud de algunos docentes, que les llevan a sentirse «manipulados, aterrorizados, violentados y atacados». «Necesitamos un ambiente seguro, la intimidación y el abuso de poder no deben tener cabida», advirtieron durante la concentración.