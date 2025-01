A pesar de su peculiar inglés del que hace gala cada vez que puede, Abel Caballero cuenta con un doctorado en Cambridge, y su ciudad, Vigo, tiene el mejor nivel de inglés de toda España. Este éxito es gracias a unas becas con las que desde hace más de 15 años los alumnos de 3º de la ESO pasan tres semanas en el Reino Unido. "Eso significa que toda la gente de menos de 35 años habla inglés bastante correctamente", apunta Caballero. Según el último informe de EF Education First, España cuenta con un nivel medio, en el puesto 36 del mundo y a la cola entre los países europeos. "Y no es que sea el sur de Europa, porque Portugal se encuentra entre los países con un nivel muy alto", ha añadido Malvina Belgrano, directora regional de EF Education First. Un nivel alto que solo tienen en Galicia y la Comunidad de Madrid. En Extremadura es donde peor se defienden en este idioma.