«Pagamos 470 millóns de euros máis simplemente porque o Partido Popular quixo favorecer a grandes construtoras con claros vínculos co PP e quixo converter o hospital de Vigo no seu banco de probas da privatización da sanidade pública dende o minuto cero do Goberno de Feijóo como presidente». Con estas palabras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo ayer referencia a la principal conclusión que la agrupación nacionalista extrae de la comisión parlamentaria de investigación en torno al sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro, una decisión que entienden que «responde á decisión do PP de favorecer o negocio privado a costa do público».

La líder nacionalista hizo especial hincapié en que en la comisión «quedou acreditado que o goberno do BNG e do Partido Socialista tivo entre os anos 2005 e 2009 a firme vontade de construír un hospital 100% público na área sanitaria de Vigo», puntualizanque ya se había aprobado un plan económico e financiero «a través da Sociedade Pública de Investimentos, co correspondente informe asinado en marzo de 2009», apuntó Pontón. La portavoz nacional reprochó que con la llegada de Feijóo a la Xunta de Galicia «a folla de ruta» mudou «dando entrada a capital privado na construción e na xestión hospitalaria pública do país». En este sentido, Ana Pontón concluyó que «a decisión que tomou o PP foi unha decisión política, acorde coa súa ideoloxía neoliberal de converter os servizos públicos en nichos de negocio para as multinacionais».