Daniel Mancina nació en Detroit, Michigan, en 1987. La perdida de la visión le generó grandes problemas pero también le proporcionó perspectiva. A día de hoy tiene mujer e hijo, y encuentra en el skateboarding su principal fuente de ingresos: “Cuando podía ver, de niño, ya patinaba, pero al perder la visión lo abandoné todo. Retomarlo fue un gran cambio en mi vida, me devolvió mi identidad. Me di cuenta que podía hacer cosas que no llegaba a imaginar en ese momento”, reflexiona.

Tras el accidente con el tren, la vida de Italo Romano cambió por completo. Sus padres se “desesperaron, vieron como su hijo se acababa de quedar lisiado”, recuerda. Romano era solo un niño, y en esa época lo único que le preocupaba era “como iba a jugar sin las dos piernas”. Al principio utilizaba una silla de ruedas, pero cuanto tuvo acceso a un monopatín encontró en él mayor libertad: “El skate me ayudó, me salvó la vida. Sobre todo cuando construyendo a dos minutos de mi casa una pista. Comencé a patinar allí todos los días”. Algunos de los hitos que Romanorecuerda con más cariño en su carrera deportiva tuvieron lugar en España. En 2013 pasó tres meses en Barcelona grabando un video con sus mejores trucos y movimientos: “Fuí el primer atleta sin piernas en hacer un backside bigspin en las escaleras del Macba. Es muy dificil y me hizó muy feliz”, relata.