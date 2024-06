No hay lluvia que frene las ganas de fiesta. Más cuando lo que hay que celebrar es el final de un examen que marcará el resto de tu vida: la Selectividad (ABAU). Así que esta madrugada decenas de jóvenes de Vigo acudieron a las zonas habituales de la ciudad, como Praza da Estrela y el entorno del auditorio Mar de Vigo, para festejarlo bebiendo y comiendo. El problema no es el ruido que generan estas multitudes, al menos en los citados espacios, alejados del vecindario, sino la imagen que dejan al concluir. Una manto de desperdicios que obliga a los servicios de limpieza a emplearse a fondo desde primeras horas de la mañana para dejar las plazas a la mayor brevedad. Este vídeo muestra el aspecto que presentaba a las 7.45 horas de este sábado Praza da Estrela, un concurrido lugar a pie del paseo de As Avenidas y sede de la Autoridad Portuaria de Vigo y del edificio administativo de la Xunta.