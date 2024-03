Ingresos suficientes, contrato fijo, estabilidad laboral... Pero a la hora de alquilar un piso tiene dos hijos, un problema grave para algunos propietarios. Por eso Maira sigue en su búsqueda desesperada de vivienda. En la última década, los alquileres a familias con hijos han descendido casi 10 puntos. Se buscan otros perfiles. Vean este ejemplo, en pleno casco histórico de Vigo, 60 metros cuadrados y ningún reparo para exponer por escrito las condiciones. A pesar de los paréntesis no se admiten hijos. Pero la Ley de la Vivienda no diferencia a la hora de desahuciar al inquilino con hijos o sin ellos. Con las personas vulnerables, se ralentizan los trámites, pero finalmente han de marcharse si no pagan. Los propietarios por su parte tienen la libre elección de alquilar a quien quieran y es muy difícil demostrar que el rechazo se debe a la existencia de hijos.