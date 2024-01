Rosa usuaria de Apamp elabora obras de arte con una mano

Rosa Araya comenta que su historia de vida es como la cerámica, “un libro abierto”. Hija de madre gallega, acabó regresando junto a sus padres desde Argentina y cuando ellos fallecieron pasó una temporada compartiendo piso, “luchando y saliendo adelante”, pero siempre con una sonrisa, porque tal y como afirma, “yo no hay día que no sonría. Me siento libre, soy muy abierta y siempre consigo sacar risas en todos los lados. Y luego llegó Apamp, que para mí es una bendición, porque me hizo llegar hasta donde estoy y a defenderme sola. Tanto a Apamp como al taller de cerámica le debo lo que soy, son mi familia”.