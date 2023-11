José Luis Gallego Ferro (Moaña, 1983) es el exokupa del edificio del incendio mortal de la calle Alfonso X el Sabio al que el día de los hechos culparon del siniestro. Allí, en el lugar de la tragedia y ante los numerosos periodistas que acudieron a cubrir la noticia, no fueron pocos los que hicieron recaer las sospechas sobre él. Ningún vecino repitió después esas acusaciones en sus declaraciones oficiales ante la Policía Nacional, cuya investigación acabó demostrando que este hombre no tenía nada que ver con lo sucedido: la madrugada del incendio estaba fuera de Vigo, algo que se acreditó gracias a los testimonios de quienes estaban con él y sobre todo con la geolocalización de su teléfono móvil. Además, las pesquisas acaban de descartar que el fuego fuese intencionado. Al contrario, tuvo un origen fortuito en el cuadro de luces del portal. Pese a ello, no se ha atrevido a volver a Vigo desde entonces. Vive temporalmente acogido por la madre de un amigo al que conoció en su época en prisión. “Quiero volver, pero no puedo porque temo por mi integridad física y por la de quien me pueda encontrar en el camino y se enfrente a mí; no quiero llegar a esos límites, tengo mucha rabia acumulada porque esta situación me ha destrozado la vida”, afirma, indicando que a día de hoy, aunque menos, le siguen llegando amenazas a través de las redes sociales y le llegaron a romper cristales de la vivienda donde reside: “Solo quiero que dejen ya de machacarme; se ha demostrado que no tengo nada que ver, pero la gente sigue con el erre que erre”.