¿Cuándo se encienden las luces de Navidad de Vigo? La fecha más esperada en la ciudad olívica, pero también en Galicia e incluso en otras comunidades de España, acaba de ser desvelada. Pero no en forma de día exacto, sino más bien de semana. El alcalde, Abel Caballero, ha aproximado el día del multitudinario encendido del alumbrado navideño. Aunque no de forma tajante, ha apuntado a la semana del 20 de noviembre. "Entorno al jueves (23)", ha dicho hoy. "No aseguro que sea un sábado, es probable que sea un jueves [....] Calculad el jueves. Quiero que haya también el efecto comparación. Quiero que arranquen otros y después se compare", remarcó en relación al jueves 23 de noviembre. Se cae así de forma definitiva el fin de semana del 18 de noviembre, fecha en el que se encendió otros años.