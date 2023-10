El reparto de la cita entre Europa, África y Sudamérica reduce el número de partidos en España. De los estadios candidatos, según el diario Marca, podrían caerse también Riazor en A Coruña, Mestalla en Valencia o Gran Canaria. El Concello de Vigo no ha recibido ninguna comunicación de la Federación Española.

Es España el nudo gordiano. Al comienzo se estableció que habría once sedes españolas. Quince estadios se postulaban: Balaídos en Vigo, Riazor en A Coruña, El Molinón en Gijón, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián, La Romareda en Zaragoza, el nuevo Camp Nou y RCDE Stadium en Barcelona, Nuevo Mestalla en Valencia, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, La Cartuja en Sevilla, La Rosaleda en Málaga, Nueva Condomina en Murcia y Gran Canaria en Las Palmas.La Federación Española aseguró que la incorporación de Marruecos no alteraría el reparto previsto. Tras la fusión con Sudamérica no se ha dicho nada.