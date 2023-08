Impulsor del sonido electrónico y house, con sus raíces en los popularmente conocidos como música de rave, Guetta apostó por un set que lo ha catapultado al estrellato mundial y a la revisión de temas de hace décadas como Titanium, Memories, I’m Good, When love takes over, Club can’t handle me, Dangerous, Play hard, Let’s love, Baby don’t hurt me... Un espectáculo de ritmos donde el DJ, que aparcó por un día su residencia en su siempre recurrente Usuhaïa de Ibiza, supo jugar con los beat y los drop haciendo que la gente, fans y no tan seguidores del artista francés, no bajasen los brazos y sus pies no dejasen de saltar durante toda su actuación; una (mal) llamada música comercial que el artista ha conseguido derribar con la fuerza de sus años de trayectoria y los aplausos que levanta allá por donde pasa.