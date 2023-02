Los letrados de la Administración de Justicia de Vigo se han concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia tras el fracaso de las negociaciones con el Ministerio.

"La reunión fue sorprendente porque el Ministerio no llevaba ningún tipo de propuesta y no hizo tampoco ninguna a lo largo de toda la noche", ha explicado Estefanía Ave, letrada judicial y miembro de UPSJ, una de las asociaciones convocantes de la huelga que comenzó el pasado 24 de enero. "La única propuesta fue que desconovocásemos la huelga; eso no es ninguna propuesta", ha continuado la letrada, quien recuerda su demanda: "Lo único que pedimos es que se cumplan los acuerdos de abril, nada más ni nada menos", concluye.

El apoyo al paro de estos profesionales en la ciudad es masivo cuando ya se va camino de un mes de huelga.