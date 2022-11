"With the ligths, with the music", así comenzaba el tradicional discurso de Abel Caballero en Porta do Sol. Rodeado por nueve mil espectadores a pie de calle, y muchos más siguiendo el encendido vía telemática, Vigo dio la bienvenida a su fiesta más especial: la Navidad más importante de España.

Como era de esperar, Caballero no dudó en asegurar que el encendido estaba siendo seguido desde la Estación Espacial Internacional, a la vez que era fotografiada por el James Webb Space Telescope. Haciendo honor a sus dotes lingüísticas, el alcalde más famoso de Galicia decidió hacer la cuenta atrás en inglés, castellano y gallego: "Ten, nueve, oito..." pudo escucharse en Porta do Sol coreado por todos los presentes. Con la música de Sting como banda sonora, el alcalde de la ciudad olívica dio las gracias a todos los presentes y explicó que "esta es nuestra forma de entender la Navidad", con luces, confeti, nieve y mucha alegría.