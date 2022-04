A tan agardada 'Xira Midas' das Tanxugueiras chegou este venres á cidade olívica con cheo absoluto, e entradas esgotadas. Sabela e Olaia Maneiro, máis Aida Tarrío dérono todo sobre o escenario do hall do Auditorio Mar de Vigo, cunha espectacular posta en escea. Non faltaron as pandeiretas e os aturuxos. Neste reencontro en directo co público desvelaron temas novos e interpretaron as súas cancións máis coñecidas como "Terra", coa que triunfaron no Benidorm Fest.