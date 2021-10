La cantante viguesa dani se encargó de poner la nota musical sobre el escenario de la Fundación Franciso Giner de los Ríos, en Madrid, donde esta semana se celebró la gala correspondiente a la X edición de los premios "Who's On Next", el certamen de Vogue España que busca premiar el talento emergente de la moda. La hija de dos de los miembros de la banda viguesa de los 80 Aerolíneas Federales interpretó el tema "Me da igual", para acudir posteriormente a la cena organizada por esta publicación, a la que también asistieron entre otros invitados Pedro Almodóvar, Boris Izaguirre o Carolina Adriana Herrera.