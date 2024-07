La noticia de la semana ha sido la del embarazo de Anabel Pantoja. La revista Lecturas ha adelantado en redes sociales la exclusiva de la sobrina de Isabel Pantoja. Después de los rumores de supuestas infidelidades y separaciones con su pareja, la influencer a comunicado que está embarazada desde hace cuatro meses. Las sospechas ya se ceñían sobre ella en los últimos tiempos y la barriga ya estaba siendo difícil de ocultar.

"Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", declaraba en la entrevista Anabel, emocionada por el reto que supone afrontar un embarazo y la futura maternidad.