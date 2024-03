Kiko Jiménez y Laura Matamoros se han convertido en los dos nuevos concursantes sorpresa de 'Supervivientes 2024'. Ambos concursaron en el reality en 2017 y no han dudado en regresar a Honduras para volver a vivir esta experiencia inolvidable que ambos afrontan de ahora de manera muy diferente. Y aunque Kiko no ha hablado todavía de Gloria Camila, la hija de Rocío Carrasco no ha dudado en dedicarle un demoledor dardo.