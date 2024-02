En un mundo tan globalizado, en el que estamos expuestos a tantas cosas, es muy importante poder desconectar. Y eso es lo que le ha ocurrido al hijo de Kiko Matamoros, Diego Matamoros, que se ha ido a las montañas para desconectar y "ver las estrellas y las nubes".

El destino secreto de Diego es Asturias, donde pasará unos días, aunque no ha especificado la ubicación dentro del Principado. "Os iré contando por qué he venido para acá a desconectar. Me he venido con Amarok que está por aquí danzando", cuenta, asegurando que "por fin vamos a tener unos días de desconexión, de ver las estrellas y las nubes y, sobre todo disfrutar una barbacoa, de unos buenos momentos, de la naturaleza"-