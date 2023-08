Hace dos meses Julio José Iglesias terminó su relación con Vivi Domenico y recientemente veíamos las primeras imágenes que confirmaban que ha recuperado la ilusión junto a la modelo Ariadna Romero. La brasileña Vivi no dudó en explicar cómo ella todavía no había cortado con el hijo del artista cuando se enteró de su nuevo noviazgo. El hermano de Tamara Falcó ha salido al frente de las acusaciones de su ex.