Laura Escanes ha comenzado el mes de agosto acompañada de su hija Roma. La pequeña ha estado pasando unos días de vacaciones con su padre, Risto Mejide, y ahora ha llevado el turno de su madre. Un momento que la influencer quiere aprovechar al 100% y que la ha llevado a dar este paso.

"He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales'', comenzaba diciendo. ''Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Pero me apetece centrarme en mí, sin más. Os quiero'', aseguraba la influencer.