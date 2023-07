La incipiente relación de Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiu está en el punto de mira después de que el ganador de 'Supervivientes' acudiese al estreno de la última entrega de 'Misión imposible' acompañado por su compañera Raquel Arias, con la que hizo una gran amistad durante el reality. Algo que a su chica no le habría sentado nada bien, bloqueando al instante a la modelo en redes sociales y publicando en Twitter un enigmático mensaje: "A veces me gustaría desaparecer". ¿Crisis en una de las parejas del momento? ¡La respuesta es un NO con mayúsculas! Y lo han demostrado protagonizando un apasionado reencuentro en una de las discotecas más populares de la capital.