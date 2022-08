Ya 'recuperada' del fiestón de tres días de duración con el que celebró la semana pasada su 74 cumpleaños, Carmen Lomana ha sido una de las celebrities que no se ha querido perder el concierto de Raphael en el Festival Starlite. Siempre espectacular, la socialité acaparó todas las miradas con un elegantísimo vestido asimétrico en color blanco. Un diseño cut out de largo midi que ya le hemos visto a otra famosa, Tamara Falcó, con la que por cierto Carmen ha protagonizado un encontronazo que dio mucho que hablar y que la empresaria parece no haber olvidado todavía. Pero Lomana parece no haber 'enterrado el hacha de guerra' con Isabel Presyler y con Tamara y, a pesar de lucir un vestido diseñado por la novia de Íñigo Onieva, no ha podido evitar llamarlas "pesadas" y hacer gestos con la mano de que le han copiado dos veces cuando le hemos preguntado por el asunto.