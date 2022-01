Si hay que caracteriza a Anabel Pantoja es su naturalidad. La sobrina de Isabel Pantoja nos tiene acostumbrados a mostrarse sin tapujos, real y a hablar de su cuerpo sin ningún complejo. De hecho, en sus redes sociales es muy habitual ver publicaciones en las que presume de lo orgullosa que se siente de sus curvas.

Anabel se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas, que han visto en una un espejo al que poder seguir. Por eso, la sobrina de la Pantoja ha querido utilizar su poder en redes sociales para lanzar un mensaje muy importante y contundente.

A través de sus historias de Instagram ha contado que ha visto una publicidad en un gimnasio y que no le ha gustado nada. "Me voy a entrenar ahora mismo porque me gusta entrenar, a parte de comer me gusta entrenar también", ha comenzado Anabel Pantoja en su vídeo.

"Y bueno, un gimnasio de Sevilla que ha puesto 'Operación Feria' y una flamenca, ósea, en este caso una chica intentando meterse en traje flamenca. Lo que yo digo es por qué a ellas, por qué no hay al lado un señor intentando abrocharse el pantalón", se ha preguntado retóricamente.

"Pero ya no es eso, es que da igual. La feria, la gente va como quiere, no hace falta talla ni hace falta nada", ha señalado con bastante enfado "Lo único que hace falta es energía, hace falta ganas y evidentemente hay trajes para todos los tamaños", ha sentenciado.

Anabel Pantoja ha aclarado que "te puedes cuidar y puedes intentar estar como tú quieres" pero ha señalado lo feo que es que desde un espacio así se utilice ese tema. "Utilizar eso para vender y captar clientes para un gimnasio y en Sevilla". "Utilizar la feria y utilizar a la mujer", ha insistido. Por último, ha exclamado: "Yo voy a entrenar y voy a la feria como me da la gana".