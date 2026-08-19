Beniu Soluciones

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El trigo emerge sobre las cenizas de un «megaincendio»

El proyecto CoberDron, desarrollado por la empresa Beniu Soluciones y la Fundación Matrix, evaluó la efectividad de una siembra con drones sobre más de 90 hectáreas calcinadas el año pasado en Ourense. Defienden el potencial de aplicación para la restauración de emergencia en otras comunidades autónomas. Se distribuyeron más de 120 millones de semillas de triticale sobre más de 90 hectáreas repartidas en varios enclaves afectados por los incendios. Más del 90 % de la superficie presentaba pendientes superiores a 30 grados y aproximadamente un tercio superaba los 60 grados, con zonas situadas entre los 550 y los 1.500 metros de altitud. El resultado se observa en Vilamartín de Valdeorras donde el seguimiento ecológico fue dirigido por el doctor Javier Montalvo, profesor de Ecología de la Universidade de Vigo y director de la Fundación Matrix. Las actuaciones contaron con el impulso del Concello de Vilamartín de Valdeorras y de la Comunidad de Montes Río Farelos y Porqueira, en zonas asoladas por los incendios de agosto de 2025.