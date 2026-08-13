Imagen: FdV / Edición: Eli Regueira

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Gaviotas muertas en el embalse de Vilagudin

Entre los concellos de Ordes, Tordoia y Cerceda se sitúa el embalde de Vilagudin. Esta presa, de 169 hectáreas creada en 1981 para suministrar agua a la Central de Meirama, se ha convertido en una trampa mortal para cientos de gaviotas. Muchas de estas aves acuden a la zona atraídas por el vertedero de Sogama, que se encuentra a unos 17 kilómetros, y donde encuentran alimento fácil, pero en el embalse terminan enfermando y muchas de ellas mueren. Más información