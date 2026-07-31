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Los camiones de mudanza entran y salen del pazo de Meirás

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Gus de la Paz

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Los camiones de mudanza entran y salen del pazo de Meirás

Gus de la Paz

Sada
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Las labores de mudanza de los bienes del pazo de Meirás en posesión de la familia Franco arrancaron esta semana con sigilo y disreción. Una empresa de transportes de Alcorcón ha comenzado a embalar los 400 muebles, cuadros, elementos decorativos y enseres que no fueron demandados por el Estado en su demanda. Según ha podido saber este diario, al menos una parte de esas piezas serán puestas a la venta a través de una casa de subastas de Madrid a la que los descendientes del dictador han encomendado la realización del inventario y valoración. La puja se realizará, previsiblemente, a partir de septiembre. Más información. Más información

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