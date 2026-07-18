Rafa Vázquez

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Teresa Táboas es la primera arquitecta española y gallega que ocupa la Secretaría General de la Unión Internacional de Arquitectos

Teresa Táboas acaba de convertirse en la primera arquitecta española y gallega —y la segunda mujer de la historia— que ocupa la Secretaría General de la Unión Internacional de Arquitectos. El nombramiento sitúa en uno de los principales órganos de gobierno de la profesión a una arquitecta que conoce tanto el ejercicio profesional como la gestión colegial y la política de vivienda. Hablamos sobre el poder real de la arquitectura ante la crisis residencial, la emergencia climática y la transformación tecnológica. Más información