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Las protestas de cuidadoras ante el Congreso tuvieron hoy rostro gallego: Belén Feijóo y su hijo Olegario

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La protesta ante el Congreso tuvo este martes un rostro gallego: el de Belén Feijóo y su hijo Olegario, «Ole». Ella no pudo viajar a Madrid porque una prueba médica coincidió con la concentración, pero la fotografía de ambos estuvo en uno de los carteles desplegados ante la Cámara Baja. Pide que el sistema «no las abandone». Más información