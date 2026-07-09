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SAIC sitúa Ferrol y a Galicia como polo de automoción consolidado

Tras décadas de dependencia del metal y el bum de la eólica marina, la entrada de SAIC en Galicia reconfigura el tejido económico de la comarca de Ferrol. Con una inversión de casi 200 millones y la creación de 2.300 empleos, la Xunta escenificó este jueves en Ferrolterra algo más que un logro de gestión; vende un salvavidas industrial a corto plazo con el que se propone que la esquina verde de Galicia vuelva a contar en el mapa de las grandes multinacionales. Lo hace bajo la promesa del vicepresidente de la multinacional china, Wu Bing, de convertir a Caneliñas en su «nuevo punto de partida para conectar Asia y Europa» mediante una cooperación «fuerte como las olas del mar», mientras el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, califica el desembarco como «la primera imagen visible de un proyecto industrial de recorrido llamado a transformar el tejido de Galicia». Más información