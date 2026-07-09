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Apicultores gallegos alertan de una presión extrema de la velutina sobre las colmenas y los frutales

La Agrupación Apícola de Galicia alerta de una campaña especialmente preocupante por la presión de la vespa velutina sobre las colmenas y los frutales. Según trasladan desde el sector, en muchos colmenares se están observando «entre 13 y 20 avispas asiáticas por colmena», una presencia que bloquea la actividad normal de las abejas e impide que salgan a recolectar néctar, polen o agua. Así lo pone de manifiesto la veterinaria gallega y presidenta del Consello Regulador de la IXP Mel de Galicia, Esther Ordóñez. Más información