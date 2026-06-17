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Sanidade atribuye al Gobierno la suspensión de casi 260.000 actos médicos en Galicia
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha responsabilizado este miércoles al Gobierno central de la suspensión de cerca de 260.000 actos médicos en Galicia desde diciembre como consecuencia de la huelga contra el Estatuto Marco, una protesta convocada a nivel nacional por organizaciones médicas contra la propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad. Más información
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