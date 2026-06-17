Secciones

Es noticia
Conexiones autobús VigoZapatero ante el juezGrave Accidente N-550Ola de Calor GaliciaEusebio Novas HiperxelRecuperar industria linoFeria StonegalEntradas Foro Educación
instagramlinkedin
Sanidade atribuye al Gobierno la suspensión de casi 260.000 actos médicos en Galicia

Sanidade atribuye al Gobierno la suspensión de casi 260.000 actos médicos en Galicia

Sindicato O’Mega

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sanidade atribuye al Gobierno la suspensión de casi 260.000 actos médicos en Galicia

Sindicato O’Mega

RRSS WhatsAppCopiar URL

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha responsabilizado este miércoles al Gobierno central de la suspensión de cerca de 260.000 actos médicos en Galicia desde diciembre como consecuencia de la huelga contra el Estatuto Marco, una protesta convocada a nivel nacional por organizaciones médicas contra la propuesta impulsada por el Ministerio de Sanidad. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents