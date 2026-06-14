Javier Vendrell Camacho

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Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 330 hectáreas y obliga a desalojar casas de Carcacía

El entorno compostelano registra su primer incendio de consideración de la temporadaen las parroquias de Herbón y Carcacía, Concello de Padrón. De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado ya a unas 330 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Según la Xunta, se ha declarado la situación dos "por proximidade do lume aos núcleos de poboación de Sobrerribas e Cruxeiras de Abaixo", ambos sitos en Carcacía, tras la reactivación de un flanco este sábado. Precisamente, en Casa de Chaián y en la segunda aldea fueron desalojadas la decena de viviendas de la zona por el humo, mientras las llamas entraron ya en Lampai, Teo.