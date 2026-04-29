Xunta

Las oposiciones de Educación tendrán casi 16.000 candidatos que optan a 1.601 plazas docentes en 42 especialidades

Las oposiciones de Educación de Galicia ya tienen mapa. La Xunta ha fijado las sedes en las que se examinarán los 15.954 aspirantes inscritos —datos todavía provisionales— en el proceso selectivo docente de 2026, que arrancará a partir del 20 de junio y que movilizará 60 centros educativos de 15 localidades gallegas. En juego están 1.601 plazas, repartidas en 42 especialidades, con 156 tribunales encargados de evaluar las pruebas.