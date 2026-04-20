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Zoila decidió emigrar a Lyon y tras diez años en Francia regresó a su ciudad natal para abrir una floristería

Zoila decidió emigrar a Lyon y tras diez años en Francia regresó a su ciudad natal para abrir una floristería

Pedro Mina

Zoila decidió emigrar a Lyon y tras diez años en Francia regresó a su ciudad natal para abrir una floristería

Pedro Mina

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Zoila Martínez Pacheco, natural de Vigo, decidió emigrar a Lyon con 35 años y, tras diez años en Francia, regresó a su ciudad natal en octubre de 2024. La «morriña», asegura, pesa mucho. Su «sueño» siempre fue tener una floristería, por la que ha «luchado» y en la que invirtió todo lo que tenía: hoy en día, La Bohème es uno de esos comercios que hace barrio. A su llegada, descubrió de la existencia de las Oficinas de ayuda a retornados de la Xunta, donde, además de asesorarla con los trámites, la informaron de las ayudas a las que podía acceder como emprendedora. En su caso, pudo acceder a las ayudas del programa Retorno Emprendedor, una aportación económica de la que, desde su puesta en marcha en 2018, se han beneficiado más de 900 proyectos.

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