Trabajadores de los Puntos de Atención Continuada se manifiestán en Santiago

La Xunta da un paso atrás o, cuando menos, ha optado por frenar su calendario inicial para reorganizar los Puntos de Atención Continuada (PAC) y extender su actividad a los sábados. Según trasladan a este medio fuentes sindicales presentes en la mesa sectorial de Sanidade que se está celebrando este viernes, la aplicación del cambio se retrasa al menos dos meses, aunque la publicación del decreto podría producirse antes. Más información