Europa Press

Ganaderos interceptan un camión en Teixeiro y tiran 15.000 litros leche procedente de Portugal

Imágenes de ganaderos que han interceptado un camión esta mañana de viernes en Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, y han tirado unos 15.000 litros de leche de la cisterna procedente de Portugal. Según informa Unións Agrarias, esta leche tenía destino la planta de Inleit en Teixeiro. Esta acción forma parte de la campaña de actuaciones que la organización agraria lleva a cabo en los últimos días para denunciar la entrada de leche de Portugal y Francia en Galicia con la que se busca una busca una bajada de precios. Más información