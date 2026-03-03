Xunta

Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo

Desde este lunes la Xunta trabaja en la elaboración de la primera Lei da infancia e adolescencia de Galicia, que, entre otras novedades, permitirá que las familias de acogida puedan adoptar a los menores a su cargo siempre que los técnicos avalen la decisión. Se trata de una demanda histórica del sector, que encaja en el objetivo del Ejecutivo autonómico de seguir promoviendo el apoyo familiar como la principal forma de protección de los niños y niñas de la comunidad cuando no puedan vivir con su familia de origen. Más información