Meteogalicia vaticina un fin de semana seco en toda Galicia

El observatorio gallego vaticina un fin de semana seco en toda la comunidad tras un inicio de año «muy duro» en el que sus más de 150 estaciones, repartidas por toda la comunidad, registraron tan solo un día sin precipitaciones: un «diluvio» de 45 jornadas. El Boletín Mensual Climatológico de enero revela un pleno de 31 días con registros de lluvias en absolutamente todas ellas, y en febrero se replica el diagnóstico en 14 jornadas de la primera quincena del mes. Más información