Malena Álvarez

Bono Emancípate, de 1.500 a 3.000 euros: quién puede solicitarlo, cómo y para qué

A partir de este viernes, 13 de febrero, aquellos jóvenes menores de 36 años que hayan alquilado o adquirido una vivienda más tarde del 30 de abril del pasado año, podrán solicitar el Bono Emancípate. Esta ayuda autonómica, que puede alcanzar los 1.500 euros en el caso de arrendamiento y los 3.000 si la operación ha sido de compra, está destinada a afrontar «los gastos iniciales que se derivan de empezar a vivir de manera independiente». Entre otras cuestiones, esta ayuda permite sufragar la adquisición de mobiliario, artículos decorativos u electrodomésticos. El plazo para enviar las solicitudes, que deberá hacerse a través de un formulario en la sede electrónica de la Xunta, se extenderá, hasta el 30 de abril de, «salvo que se produzca con anterioridad el agotamiento del crédito disponible».