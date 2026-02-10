Marcos Manteiga Outeiro

Tres detenidos en Teo por presunto fraude fiscal

El despliegue de la Guardia Civil este lunes en Vilar de Calo aún colea entre los vecinos de los alrededores del número 19, inmueble en el que las fuerzas del orden "tiraron a porta ás seis da mañá abriendo cun mazo, e sairon con dúas mulleres e un home, que residían alí, detidos". Al parecer, detrás del operativo estaría una posible evasión de impuestos, con blanqueo incluido, de unos ciudadanos de origen rumano con negocio de compraventa de coches en el entorno de A Escravitude, Padrón. Más información